YIL CUMHURİYET İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN KAYMAKAM ABACI’YA ZİYARET

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Okul Müdürü Bilal Duman ve sınıf öğretmenleri Fatma Gülşah Karadayı rehberliğinde Kaymakam Bekir Abacı’ yı makamında ziyaret ettiler.

Öğrenciler, Kaymakam Bekir Abacı’ ya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çekilmiş oldukları hatıra fotoğrafını ve çiçek takdim ettiler.

Kaymakam Abacı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.Hilal GEZER