CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ACAR “BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

CHP Çanakkale Milletvekili Aday Adayı Dr.Yusuf Acar İlçe ziyaretleri kapsamında baba toprağı yarımadanın iki incisinden biri olan Eceabat’ta partililer ile buluştu.

CHP Çanakkale Milletvekili Aday Adayı Dr.Yusuf Acar ; “Hem ülkede hem de kentte giderek merkezileşen siyasi arenada Çanakkale merkez ve Biga’nın her partide geleneksel güç merkezleri kabul edilmesinin geri kalan 10 ilçenin sesinin daha az çıkmasının bahanesi olmadığının altını çizdik. Siyasette vitrinde olmanın tek kriterinin mensubiyetler ve coğrafi desteklerle oluşmasını reddeden, siyasi fırsat eşitliğini her alanda savunan bir parti çatısı altında olduğumuz için en azından diğer partilerin çoğuna göre şanslı olduğumuzu ifade ettik.

Tek bir milletvekilinin bile hayati öneme sahip olacağı kader seçiminde büyük küçük demeden tüm ilçelerin birlikte güçlü olduklarını ve bunun için hepimizin üstüne düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu vurguladığımız ziyarette dayanışma gösteren başta İlçe Başkanımız Sayın Metin Övün olmak üzere tüm partililerimize teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi. Seda LİMAN ZENGİN