“ÇANAKKALE’MİZ BİR TARIM ŞEHRİ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale Bağlarından Sofraya Yemeklik Asma Yaprağı” projesi hakkında açıklamalarda bulundu.Çiftçilerin ülke ekonomisi içinde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Turan, “Ülkemiz diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi bağcılıkta da söz sahibi bir ülkedir. Çanakkale’mizde yıllık 46 bin ton üzüm üretilmektedir. Çanakkale’miz birçok potansiyeliyle birlikte aynı zamanda bir tarım şehri. Tarım alanında desteklerle birlikte, çiftçilerimize yönelik uygulamalı eğitimler devam ediyor. Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor projesi kapsamında desteklenen, ‘Çanakkale Bağlarından Sofraya Yemeklik Asma Yaprağı’ projesiyle çiftçilerimize uygulamalı budama ve aşılama eğitimi verildi. Çanakkale Merkez ilçemize bağlı Erenköy Yenimahalle’de verilen eğitime 83 kadın, 49 erkek olmak üzere toplam 132 çiftçimiz katıldı. Ayrıca Mayıs ayında da kadın çiftçilerimizin Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde salamura yaprak yapımı konusunda uygulamalı eğitim alması sağlanacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte hayırlı olmasını diliyor; Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi