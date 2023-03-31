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Gelecek Partisi İlçe Başkanı Tarıman “İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıya karşı kınama mesajı yayınladı.Tarıman mesajında; “ İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, tüm teşkilat mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Bu ve benzeri olayları yaşamamak için başta siyasiler olmak üzere herkesi nefret dilinden uzak durarak sağduyu ve sükunete davet ediyorum.”ifadelerine yer verdi.
Seda LİMAN ZENGİN

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