ALEADDİN MAHALLESİ MUHTARI GÜLNUR KARAGÖZ TURAN RAMAZAN GELENEĞİ YAŞATTI

Aleaddin Mahallesi Muhtarı Gülnur Karagöz Turan’ın davetlisi oldukları, CHP İlçe Kadın Kolu ve Yönetim Kurulunun düzenlediği Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman ve Millet İttifakı nın da katıldığı ramazan eğlencesinde Aleaddin Mahallesi Muhtarı Gülnur Karagöz Turan ramazan geleneğini yaşattı.

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman; “Millet İttifakı olarak Alaeddin mahallesi muhtarlığında bizleri ağırlayan Çok kıymetli mahalle muhtarımız Gülnur Karagöz Turan’a ve mahalle halkına bizlere güzel bir ramazan geleneği yaşattıkları için çok teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdi.

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz; “Bu akşam Alaeddin mahallesi muhtarlığında bizi misafir eden mahalle muhtarımız Gülnur Karagöz Turan’a ve mahalle halkına bizlere güzel bir ramazan geleneği yaşattıkları için çok teşekkür ederiz .Eğlenceli bir geceydi mani çekilişleri ve eski ramazan gecelerini yaşattığı için muhtarımız Gülnur Hanım’a teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT