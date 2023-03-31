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ÇANAKKALE ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİNDEN ESNAFLARA SIFIR FAZİLİ YÜZDE 50BİN TL’YE KADAR KREDİ FIRSATI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan üye esnaflara yüzde 0 faizli 50 bine kadar İş Bankası ile hazırladıkları protokol dahilinde kredi kullanabileceğini duyurdu.Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan; “ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Yönetim Kurulu olarak, esnaf ve sanatkarlarımıza bugünkü ülkemiz şartlarına düşük maliyetli finansal destek sağlamak, oda üyelerimize alternatif seçenekli kredi imkanı sunmak amacıyla İş Bankası Çanakkale Şubesi ile protokol yapmış bulunmaktayız.Protokol çerçevesinde Esnaf ve Sanatkarlarımıza özel 28Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olan yeni müşterilerine veya inaktif müşteri iken aktifleşen müşterilerine özel yüzde 0 faizli 50 bin TL ‘ye kadar kredi imkanı sunulmuştur.”dedi. Ali GEZER

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