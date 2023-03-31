Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden Esnaflara Özel Atlas Tıp Merkezi’nde yüzde 10 indirim

Çanakkale Atlas Tıp Merkezi ile anlaşma yapan, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu , esnaf üyelerine muayenede yüzde10 sağlık indiriminde bulunabilecek.

Çanakkale ilimizde bulunan Özel Atlas Tıp Merkezi ile, bünyelerinde bulunan GÖZ HASTALIKLARI, CİLDİYE, DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI), KULAK BURUN BOĞAZ ve NÖROLOJİ bölümlerinde, MUAYENE ücretlerinde geçerli olmak üzere, tüm esnaf ve sanatkarlarımızı kapsayan %10 indirim anlaşması yapılmıştır. Üye esnaf ve sanatkarlarımızın indirimden yararlanmak icin, teşkilatımıza kayıtlı olduğunu belgelendirmeleri yeterlidir. Seda LİMAN ZENGİN