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Ayvacık Diyaliz Merkezi’nin İnşaatına Başlandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık Diyaliz Merkezi’nin inşaat çalışmalarının başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Adaylarının, oy pusulasındaki yerleri çekilen kura sonucunda belli oldu.
Kuraya göre Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerleri şu şekilde oldu; 1. Sırada Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2.sırada Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 3.sırada CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4.sırada ise Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan. Haber Merkezi

 

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