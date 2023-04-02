CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI GÜNEŞHAN’DAN ÖZACAR’A ZİYARET

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde 28.dönem için Çanakkale’den CHP Milletvekili aday adayı olan önceki İl Başkanı, İsmet Güneşhan Başkan Özacar’ı makamında ziyarette bulundu. Özacar “nazik ziyareti için teşekkür ediyorum.

Yol arkadaşımıza ve tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.Seda LİMAN ZENGİN