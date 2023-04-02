3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN BAŞVURULAR 3 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak.” bilgisini paylaştı.

Atama için başvurular, 3 Nisan’da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00’da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru “personel.meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

Atamaların 25 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, “8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.” dedi.

Haber Merkezi