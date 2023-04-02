Hafta boyu yağmur bekleniyor

İlçemiz için paylaşılan son hava tahmin raporunda, kentte Pazartesi gününden itibaren yağış beklendiği görüldü.Meteorolojik verilere göre ilçemizde yağmur bir hafta boyunca etkili olacak. Son paylaşılan hava tahmin raporuna göre Pazartesi gününden, önümüzdeki Cumartesi gününe kadar her gün ilçemizde yağış bekleniyor.

Sıcaklık gündüz ortalama 13 derece olacak olurken, akşam ise özellikle Salı gününden itibaren hava soğuyacak. Akşamları 5-7 derecelik soğuk bekleniyor. Caner AKŞİT