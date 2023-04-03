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KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ UYARISI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre ilçemiz kuvvetli gökgürültülü yağışlara karşı dikkatli olunmasına karşı uyarıldı.
Duyuruda; “Yapılan son değerlendirmelere göre; 4Nisan 2023 Salı günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren Çanakkale İl Genelinde kuvvetli (21-50kg/m2), güney ilçelerinde (Ayvacık,Bayramiç) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışların oluştutabileceği ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli yağışların başlama saati 04.04.2023 – 00:00 bitiş saati 05.04.2023 saat 09:00 olarak belirlendi.” Caner AKŞİT 

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