KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre ilçemiz kuvvetli gökgürültülü yağışlara karşı dikkatli olunmasına karşı uyarıldı.

Duyuruda; “Yapılan son değerlendirmelere göre; 4Nisan 2023 Salı günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren Çanakkale İl Genelinde kuvvetli (21-50kg/m2), güney ilçelerinde (Ayvacık,Bayramiç) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluştutabileceği ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli yağışların başlama saati 04.04.2023 – 00:00 bitiş saati 05.04.2023 saat 09:00 olarak belirlendi.” Caner AKŞİT