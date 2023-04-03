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26 Kasım İlkokulu 3.Sınıf Öğrencilerinden Özacar’a Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yerel Yönetimler Dersi kapsamında 26 Kasım İlkokulu’nun 3’üncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Özacar’a ziyaret gerçekleştirdi.
Gelibolu Belediyesi ana hizmet binasını gezerek birimler hakkında bilgi alan minik öğrenciler daha sonra Başkan Özacar’a makamında merak ettikleri soruları yönelttiler.
Ali GEZER

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