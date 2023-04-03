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GELECEK PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI TARIMAN’DAN
ÖZACAR’A ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde, milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan Aysun Tarıman Başkan Özacar’ı makamında ziyarette bulundu.
Özacar; “Millet ittifakı bileşenlerinden olan Gelecek Partisi’nden yola çıkan kardeşimize nezaket ziyareti için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.
Hilal GEZER

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