14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde, milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan Aysun Tarıman Başkan Özacar’ı makamında ziyarette bulundu.
Özacar; “Millet ittifakı bileşenlerinden olan Gelecek Partisi’nden yola çıkan kardeşimize nezaket ziyareti için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.
Hilal GEZER
GELECEK PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI TARIMAN’DAN
ÖZACAR’A ZİYARET
14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde, milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan Aysun Tarıman Başkan Özacar’ı makamında ziyarette bulundu.