14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde, milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan Aysun Tarıman Başkan Özacar’ı makamında ziyarette bulundu.

Özacar; “Millet ittifakı bileşenlerinden olan Gelecek Partisi’nden yola çıkan kardeşimize nezaket ziyareti için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Hilal GEZER