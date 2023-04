“Dönüşümde ilk aşama sorunsuz tamamlandı”

Resmi ilan ve reklam yayımlamak için 31 Mart 2023 itibarıyla 475 internet haber sitesi Basın İlan Kurumu’na başvuru yaptı. Genel Müdür Cavit Erkılınç, yazılı basının dijitale dönüşümünün ilk aşamasını sorunsuz olarak tamamlayarak hep birlikte yeni bir dönem başlattıklarını söyledi.Resmi ilan ve reklamlar, yapılan mevzuat değişiklikleri doğrultusunda 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren gazete ve dergilerle birlikte, ‘süreli yayın’ kapsamına alınan internet haber sitelerinde de yayımlanacak. Basın İlan Kurumu görev alanında bulunan gazete ve dergilere ait internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayını ile alakalı başvuruları 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda deprem bölgesindeki iller haricinde 71 ilde 353 haber sitesi resmi ilan ve reklam, 122 haber sitesi de resmi reklam yayımlama hakkı kazandı.

Yeni süreci değerlendiren Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “Yeni dijital teknolojilerin bireylerden özel işletmelere, kamu kurumlarından küresel şirketlere kadar gündelik hayatın her noktasını yeniden şekillendirdiği bugünlerde, Basın İlan Kurumu olarak büyüyen ailemizin her bir ferdiyle büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Sadece temel iş kollarını değil, tüm sektörleri derin ve sancılı bir dönüşüme zorlayan yeni dijital teknolojilere uyum sürecinde 13 yılı geride bırakırken, yazılı basının dijitale dönüşümünün ilk aşamasını sorunsuz olarak tamamlayarak hep birlikte yeni bir dönem başlattık” ifadelerini kullandı.Tüm bu süreç boyunca sahada güçlü bir irade ortaya koyduklarını, ortak aklı öncelediklerini, katılımcılığı esas aldıklarını ve çok sesliliğe tüm paydaşlarla birlikte inandıklarını belirten Erkılınç, 1 Nisan 2023 itibarıyla gazete ve dergilere ait internet haber sitelerinin 353’ünün resmi ilan ve reklam, 122’sinin de resmi reklam yayımlama hakkı kazandığını, önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağını birlikte göreceklerini vurguladı.

“Yeni kazanımlar bağımsız haberciliğin en büyük teminatı olacaktır”

Dijital dönüşüm süreci için yürütülen çalışmaların bir diğer cephesinin ‘kamuya ait resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayımının sağlatılmasını tam olarak güvenceye almak’ olduğunu kaydeden Genel Müdür Erkılınç, şöyle devam etti:

“Bu güvencenin Kurumumuzun geleceğini etkileyecek kritik bir dönemeç olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Yeni kazanımla birlikte, yazılı basının yanında internet haber sitelerinin de kamu kaynakları aracılığıyla desteklenmesi ve kaynak dağıtımının eşit ve adil olması, bağımsız haberciliğin en büyük teminatı olacaktır.”

“Basın İlan Kurumu, her zamankinden çok daha güçlü ve merkezi bir konumdadır”

Basına destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden Erkılınç, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yeni sürecin her merhalesini titizlikle takip edecek, sahadan gelen tüm katkıları dikkatle değerlendirecek, ilkelerimizden ödün vermeden basınımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Basın İlan Kurumu her zamankinden çok daha güçlü ve merkezi bir konumdadır. Bunu hep birlikte başardık. Çok daha güzel günlerin de bizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Dijital dönüşüm sürecinin en başından bugüne kadar, kamuoyunu sürekli canlı tutan medya kuruluşlarına, kıymetli görüş ve önerilerini esirgemeyen tüm paydaşlara ve sorunsuz bir geçiş için canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Kuruma ilk kez başvuracak internet haber siteleri için süreç nasıl işleyecek?

Kuruma ilk kez başvuruda bulunacak haber siteleri için başvurular 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlayacak.

Bu kapsamdaki internet haber siteleri, belirlenen şartları 24 ay süreyle yerine getirmelerinin ardından ilan yayımlama hakkı kazanacak. Kontenjan yerlerine dair kadro ve içerik sayılarının iki katını ve günlük asgari tekil ziyaretçi sayısının dört katını yerine getirenler ise 6 ay sonra resmi ilan yayımlayabilecek.

