Dumlupınar Şehitleri Anıldı

Dumlupınar denizaltısı ve deniz facialarında yaşamını yitiren tüm deniz şehitlerimizi Gelibolu’da Denizaltıcılar Anıtı önünde dün program düzenlendi.

Kahraman denizcilerimize minnet duygularımızı ifade etmek adına ,Gelibolu Belediye Başkanlığı ve 2.Kolordu Komutanlığı şehit denizciler anısına denize çelenk bıraktı.

Dernek Başkanı Kemal Dalgıç günün anlam ve önemini belirten konuşmasında ; “1986 yılında kurulan Türk Deniz Altı Filosunun birer mensubu olarak filo içinde meydana gelen kazalarda şehit olan personelin ruhlarını şad etmek için toplanmış bulunuyoruz.Kıymetli misafirlerimiz 1941 yılında İngiltere’den aldığımız Murat Reis, Burak Reis Oruç Reis Ulaç Ali Reis denizaltı gemilerinin personelini almak için Mersin Limanı’ndan hareket eden REFAH GEMİSİ Akdeniz’de Fransız Deniz Altı gemisinden atılan bir TORPİDO ile batırılmıştır.Yine 1942 yılında ATILAY Dz.Altı gemimiz Çanakkale Boğaz girişiminde bir mayına çarparak batmıştır.Çanakkale Boğazı’nda Dumlupınar Denizaltı gemimiz 1953 yılı Nisan ayının dördüncü günü NABOLAND adında bir İSVEÇ Bandıralı gemiyle çarpışarak batmıştır.Bu elim kazalarda 247deniz altı personelimiz şehit olmuştur.Sayın misafirlerimiz GELİBOLU Tarihindeki ünlü denizcileri yetiştiren denizciliğiyle övünen tarihe geçmiş bir ilçedir.GELİBOLU da yetişerek dünya denizlerini bu limandan AVARA ederek EGE ve AKDENİZ’i titreten denizciler şunlardır;

Kaptan-ı Derya Emir Ali Baba, Kaptan-ı Derya ilk boğaz komutanı SARUCA PAŞA, Kaptanı Derya Sinan Paşa Kaptanı Derya Mehmet Paşa gibi bir çok denizciyi yetiştirmiş hala topraklarında barındıran, en önemlisi yaşadığı yüz yılın en büyük coğrafya bilgini, Dünyada hala konuşulan ikinci dünya haritasıyla ünlü amiral Piri Reis yetiştirmesi ile Gelibolu Türk Milleti’nin gurur kaynağı bir şehir olmuştur.Bu gün burada 247 deniz altı ve ay yıldızlı bayrağımız ve vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi anmak için burada toplanmış bulunuyoruz.Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.Anıtımız 2002 yılında Temel yapımında bizlere kardeş gözüyle bakan saygıdeğer Türk Şehitlikleri İmar Vakfı’na ayrıca teşekkür ederim.Bu anıt dünyada betonarme olarak yapılan tek anıttır.Aynı zamanda filo tipi bir gemi olan Dumlupınar Deniz Altı gemisinin 5.1 ölçekli tüm vasıflarını taşımaktadır.Sayın Kaymakamım bir emekli Deniz Altıcı astsubay olarak size Ben ve iki oğlum ile ricada bulunmak istiyorum.Bu anıtın GÜNEŞ raporlarına göre dünyada tek olarak tastik edilmesini sağlamanız için gerekli iş girişimleri yapmanızı dilerim.Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1.Kasım 1937 yılında denizciliği Türkün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız derken bize bu hedefi göstermiştir.Ona layık olmak denizi sevmek denizci ve denizaltı olmak zorundayız.Allah sağlık verdikçe kıymetli büyüklerimizin izinleri doğrultusunda deniz altı şehitleri anma gününü her yıl 4 Nisan tairihinde

kutlanmasını temenni ederim.Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanlarım, Sayın Belediye Başkanım kıymetli silah arkadaşlarım değerli misafirler ve basın mensupları bizler rüzgarın yönünü değiştiremeyizama yelkenlerimizin yönünü değiştirebiliriz.Bu duygularla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vatan için canlarını veren şehitlerimizin ruhları şad olsun”ifadelerine yer verdi.

Dumlupınar Şehitlerini Anma Günü programına Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 2.Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Seda LİMAN ZENGİN