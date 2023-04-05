Kolordudan Şehit ve Gazi Ailelerine İftar

İlçemizde , Garnizon Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ev sahipliğinde iftar yemeği programı gerçekleştirildi.

E2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ev sahipliğinde ilçemizdeki şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar yemeğine Belediye Başkanı Mustafa Özacar eşi ile birlikte katıldı. Belediye Başkanı Özacar, 2. Kolordu Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar yemeği ile ilgili; “Garnizon Komutanımız Tümgeneral Rasim Yaldız ev sahipliğinde organize edilen, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin buluştuğu iftar yemeği programında eşim Birhan Hanım ile birlikte yer aldık.

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, bu cennet vatan için canlarını vermeyi göze alan kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum” dedi. Hilal GEZER