NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA 2022 YILI DEĞERLENDİRİLDİ

Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı.Toplantı 2022 yılı başkanlık faaliyet raporunun okunmasıyla başladı.2022 borç alacak gelir tablosunda ;piyasa borçları 10.183.136,45 TL,Personel alacakları 228,477,97 tl, personel alacakları (kıdem tazminatları) 100.000,00 tl,Sosyal Güvenlik Kurumu Borçları 14.592,918,43 tl, vergi dairesi ve diğer fonlara borçlar 13.616.751,60 tl,kamu idarelerine olan borçlar 4.287,570,37 tl,iller bankasına olan kredi borçları 10.999.167,50 tl diğer kredi borçları 9.172.970.69 tl olmak üzere toplamdaki borç 63.180.992.98 tl olduğu belirtildi.

Gelibolu BelediyesiMali Hizmetler Müdürlüğü yaptığı açıklamada; Müdürlüğümüz bünyesinde tasarruf tedbirlerine önem ve hassasiyet gösterilmiş ihtiyaçlar için ayrılan kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir.

; “ 01.01.2022 ve 31.12.2022 tarihleri arasında 2824 adet girilen gelen evrak, 1246 adet giden evrak kayda alınmış toplam 15.169 muhasebe yevmiye fişi düzenlenmiştir.2022 yılında gerçekleştririlen 142.459.531.42 olduğu ,2022 yılı led ve iadeler toplamı 239.350.40 tl olup, 2022 yılı net gerçekleştirilen gelir toplamı 142.220.181.02 tl dir.Gerçekleşen gider toplamında 159.697.099.19 tl olduğu 2023 yılında devreden alacakların 22.661.624.09 tl 2023 yılına devreden borçların ise 63.180.992.98 tl olduğu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.”ifadelerine yer verdiler.

Gelibolu Belediyesi Evlendirme memurluğunca 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Gelibolu Belediyesinde 214 adet evlendirme yapılmış,214 adet Uluslararası Aile Cüzdanı Defterine kayıt yapılmıştır.

2022 yılında su genel abone sayısının 26.399 ,aktif abone sayısının 20.756 olduğu açıklandı.

2022 yılında üretilen su miktarının 3.066.747.00m3 /yıl olduğu belirtildi.

İmar ve şehircilik hizmetleri tarafından E- imar uygulamasında ise 2022 yılında 54.671 i kent rehber girişi 89bin 422 si imar durumu sorgulaması olmak üzere vatandaşlar tarafından 144 bin 829 kez kullanıldığı belirtildi.

Yol yapım çalışmalarında ise dolgu malzemesi olarak 50.200 m3,soğuk asfalt yama malzamesi olarak 75,00 ton,alt temel malzemesi 30.000.00 ton kullanıldığı belirtildi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce salı ve cumartesi semt pazarında pazarcılara toplam 5000 çöp poşeti diğer faaliyetlerde 4 bin kg olmak üzere toplamda 9 bin kg çöp poşeti kullanıldığı ifade edildi.

2022 yılında yaz ve kış periyodunda olmak üzere 1200 adet konyetnerların boyanmasında , 300 konteynerın taban ve yan saç tamiri 700 teker değişimi yapılmıştır.

Devlet Malzeme Ofisinden Gelibolu Belediyesince satın alınan 80adet çöp konteynerı Müdürlük şantiyasine teslim edildiği ifade edildi.

Özacar sunumun ardından doğal gaz ile ilgili soru cevap şeklinde Gelibolu Halkıyla birlikte bir toplantı düzenleceğini belirtti.

Ardından doğalgaz ile ilgili açıklamasında öncelikli çalışmaların ana arterlerin olduğunu dile getiren Başkan Özacar, şimdiki ihale sürelerinin bittiğini,bayram sonrası da AKSA doğalgaz ile yeni bir ihale yapılacağını çalışmaların bu şekilde ilerleyeceğini belirtti.

Parklar konusunda da 26 Kasım Parkı, Kuşçular Parkı gibi parkların yeniden düzenleneceği toplantı esnasında belirtildi.Bayraklı Baba altındaki alınan yerde çalışmalar yapılacağını belirten Özacar otoparkın kaldıracağını Blue Park Otelden, Sosyal Tesislerin olduğu alana kadar çalışmalar yapacağını dile getirdi.Blue Park Otelin üzerindeki yeşil alana otopark yapılacağını da belirten Özacar yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımız buraya araçlarını park edebileceklerini ifade etti. Önceliğinin Gölcük Caddesinden Büyük Cami ye kadar olan alanda çalışmaların yapılacğaınıbelirten Özacar GaziSüleyman Paşa Camideki çalışmalarının farklı bir göürntü elde etmeye çalıştıklarını da ifade etti. Eğritaş bölgesindeki ana caddede ağaç eksiğinin olduğunu da dile getirdi.

Bu yaz Eğritaş bölgesindeki ana yolda ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağına hem de doğalgaz çalışmalarının tamamlayacağını ifade etti.

İskele çalışmalarının şu anda hava mualefetinden dolayı da bir durgunluk yaşandığını en kısa sürede faaliyetlerine devam edeceğini ifade etti.

Balıkhane Meydanı , İskele Meydanın projeleri arasında olduğunu söyleyen Özacar çarşı merkezde de çalışmalar yapacağını dile getirdi.

6 aylık bir süre içinde çalışma olacağını öncelik ana arterlerin açılmasında olduğunu ifade eden Özacar bu çalışmaların ardından deniz suyu arıtımının gerçekleşebileceğini belirtti.

Ardından deprem hazırlık çalışmalarının da sürdürüldüğünü , Gelibolu Kent Konseyi’nin de bu konuda çalışmalarının ve faaliyetlerinin olduğunu dile getiren Özacar ,deprem yaşamın gerçeği bu çalışmaların ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

Özacar Aleaddin Kalfa Mezarlığının yanındaki odun deposunu belediye olarak satın aldıklarını, orasının boşaltıldığını ve çalışmalarda bu bölgeyi yol olarak kullanılacağını suyun doğru yerden sağlıklı bir şekilde akmasını temin edebileceğini belirtti.

Ardından nisan ayı meclis toplantısına Başkanvekili Mustafa Çoban devam etti.Başkanvekili gündem maddelerine geçmeden önce 5 Nisan Avukatlar Gününü kutladı.Gelibolu Belediyesi 2022 yılının faaliyet raporu meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi 2022 yılı Denetim Komisyon Raporu meclise sunularak, meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesi olan Encümen Seçiminde Encümen Üyesi Avukat Koray Akkuş ve Mustafa Çoban seçildi.

Plan Bütçe Komisyonu Üye seçimine 5 kişi belirlenerek ,Kemal Tarım Koray Akkuş, Engin Balcı ,Mustafa Çoban Ak Parti Grubundan Hakan Durav seçildi.

Gündemin 5. maddesi İmar Komsiyonu Üyesi olarak , Gülizar Durgunoğlu,Sercan Başoğu, Arif Çam, Deniz Cankara, Olcay Üstün seçildi.

Gündemin 6.maddesi norm kadro değişikliği ile ilgiliydi.Bu maddede belediye meclisi ile gösterilerek personellerin görev derecelendirilmesi belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi Camikebir Mahallesi Ada:400 parsel 15 imar plan değişikliği de meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi H17A10A4D paftası imar plan değişikliği de meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi Hamzakoy Yönetmeliğiyle ilgiliydi.,

Hamzakoy Yönetmeliği 14 maddelik yönetmelik okundu, maddeler Hamzakoy’da bulunan iş yerlerinin düzenlenmesi, hayata geçirilmesi konusuyla ilgiliydi. Özacar bu işyerleri konusunda yerlerin Gelibolu Belediyesi’ne ait olmadığından ruhsat vermediklerini, ifade etti.Bu gündem maddeside meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.Gündemin 10. maddesi 06/02/2023 tarih ve 14-15 sayılı meclis kararlarına itirazı red edilerek İmar komisyonunun aldığı karar kabul edildi.Gündemin 11. maddesi 06/02/2023 tarih ve 14-15 sayılı meclis kararına itirazı red edilerek İmar komisyonunun aldığı karar kabul edildi.

Gündemin 12. maddesi Aleaddin mahallesi Ada 770parsel 1imar planı değişikliği meclis tarafından uygun görülmedi.

Gündemin 13. maddesi Hocahamza Mahallesi ada 770, parsel 4-42-59 İmar plan değişikliği komisyona havale edildi.

Gündemin 14. maddesi Aleaddin Mahallesi ada:32 parsel 5 imar planı değişikliği komisyona havale edildi.

Gündemin 15. maddesi 5 yıllık İmar programı imar plan değişikliği gündeme alınarak plan bütçe komisyonuna havale edildi.

Gündem dışı madde olarak depremzedelere yapılan aynı destek ve yardımlar yine meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Mayıs Ayı meclis toplantısı iki oturum şeklinde yapılacağı belirtildi.İlk oturum 2 Mayıs Salı günü saat 11:00 ‘de yapılacağı ,diğer oturumun 4 Mayıs Perşembe günü saat 11:00’de yapılacağı belirtildi. Seda LİMAN ZENGİN