Lavanta Tarla Günleri 17 Haziran’da Başlıyor

Kavakköy Ekolojik Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, 17 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında Lavanta Tarla Günleri gerçekleştirilecek.Kavakköy Ekolojik Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, 17 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında Lavanta Tarla Günleri gerçekleştirilecek.

Kavakköy’de lavanta turizmini geliştirmek ve daha ileriye taşımak için Kavakköy Ekolojik Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, 17 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında Lavanta Tarla Günleri düzenlenecek.

Gerçekleştirilecek Lavanta Tarla Günleri ile ilgili bilgi veren Kavakköy Ekolojik Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nevzat Aktepe; “Lavanta mevsimi geliyor ve Kavakköy Lavanta olarak bu yıl da sizleri tarlamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız! 17 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Lavanta Tarla Günlerimize herkesi bekliyoruz. Kavakköy Lavanta olarak bu yıl da etkinliğimiz dahilinde tarlalarımızda yer alan binlerce lavanta çiçeği arasında yürüyebilir, lavanta kokusunu soluyabilir ve keyfini çıkartabilirsiniz.

Ayrıca, Kavakköy Lavanta ürünlerimizin de satışını gerçekleştireceğimiz Lavanta Tarla Günleri boyunca Lavanta yağı, Lavanta sabunu gibi daha birçok ürünümüzü keşfedebilirsiniz. Unutmayın, Lavanta Tarla Günleri 17 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sizleri tarlalarımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız!” dedi. Caner AKŞİT