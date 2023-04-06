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GELİBOLU BELEDİYESİ PERSONELLERİNE İFTAR YEMEĞİ DÜZENLEDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Başkan Özacar, pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra Ramazan ayı dolayısıyla geleneksel iftar buluşmasında Gelibolu Belediyesi çalışanları ve aileleriyle bir araya geldi. İftar yemeğine Başkan Özacar’ın eşi ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.
Gelibolu Belediyesi’nin personellerine düzenlenen iftar yemeğinin ikincisi diğer birimlerle yarın akşam gerçekleşecek.Ali GEZER

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