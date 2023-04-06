Tekirdağ’da Yaralamalı Trafik Kazası

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü uzman çavuş Onur Efe (26) ile eşi Özge Efe (25) ve 1 yaşındaki çocukları Emin Kaan Efe yaralandı.Kaza, 1915 Malkara-Çanakkale otoyolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Malkara yönüne giden Gelibolu 18. Mekanize Komando Birliği’nde uzman çavuş olarak görev yapan Onur Efe yönetimindeki

38 ADJ 482 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Taner Yalçınkaya’nın (38) kullandığı 34 DPH 305 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Onur Efe ile yanındaki eşi Özge Efe ve çocukları Emir Kaan Efe yaralandı.

Caner AKŞİT