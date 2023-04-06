GÜNCEL HABERLER 

Hamzakoy’daki Kafeler Yenileniyor..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hamzakoy Sahilinde bulunan kafe işletmecileri iş yerlerini Ramazan Ayı’nında etkisiyle yenilemeye (tadilata) aldı.
Nisan Ayı Meclis toplantısında da dile getirilen Hamzakoy ‘daki kafeler yenilenmeye alındı.
Başkan Özacar Hamzakoy’daki işletmelerin daha yaşanabilir ve düzenli olabilmesi için yenilenmeye alındığını da toplantıda belirtmişti. Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

ÖZACAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

buyukzafer 0

Siyasetçilerden Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46.Yıldönümü Mesajları

buyukzafer 0

Özacar’dan KKTC’nin 37.Kuruluş Yıldönümü Mesajı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.