Hamzakoy’daki Kafeler Yenileniyor..!

Hamzakoy Sahilinde bulunan kafe işletmecileri iş yerlerini Ramazan Ayı’nında etkisiyle yenilemeye (tadilata) aldı.

Nisan Ayı Meclis toplantısında da dile getirilen Hamzakoy ‘daki kafeler yenilenmeye alındı.

Başkan Özacar Hamzakoy’daki işletmelerin daha yaşanabilir ve düzenli olabilmesi için yenilenmeye alındığını da toplantıda belirtmişti. Seda LİMAN ZENGİN