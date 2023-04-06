Köylerdeki Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı

İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü köy yolları bakım ve onarım çalışmalarının başladığını duyurdu.

Sürücü açıklamasında; “Bu yıl ki köylerimizin yol bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Hava şartlarına göre devam edecek olan bakım ve onarım çalışmaları ile kış şartlarından etkilenen yollarımızın iyileştirme çalışmaları ile daha kaliteli ve konforlu seyahat sağlanacak.Köylerimize hayırlı olsun.”dedi. Hilal GEZER