Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nden Esnafa Emeklilik Müjdesi

Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden esnaflara emeklilik müjdesi…

Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği esnaflar için düzenlenen yeni alınan kararla birlikte emekli olabilecekleri müjdesini verdi.Yaptıkları açıklmada; “Uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz, her türlü platformda sürekli dile getirdiğimiz en son olarak da meclis çalışmaları kapanmadan önce tekrardan girişimde bulunduğumuz esnaf ve sanatkarlarımızın en büyük mağduriyetlerinden olan Bağkur’da 25 sene üzerinden 9 bin gün prim ödeyerek emekli olma eşitsizliği, yapılacak düzenleme ile iki sigorta kolu arasında 1.800 gün olan süre farkının kaldırılması sonucunda Esnaf ve Sanatkarlarımıza ayrıca yapılacaktır.”ifadelerine yer verdiler.Not olarak da ; “ Yine aynı şekilde 9 bin gün üzerinden Bağkur primi ödeyerek emekli olan, ancak 5 bin ile 7 bin 200 gün prim gün emekli olan sigortalılar ile AYNI MİKTARDA EMEKLİ MAAŞI bağlanması eşitsizliği ve Çırak, kalfalarımızın eğitim staj sürelerinin de emeklilik süre kapsamı içine alınması ile ilgili de, çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”açıklamalarında bulundular. Seda LİMAN ZENGİN