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GELİBOLU BELEDİYESİ İFTAR PROGRAMININ İKİNCİSİNİ DÜZENLEDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Personeline Başkan Mustafa Özacar tarafından verilen iftar yemeği programının ikincisi geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Gelibolu Belediyesi Emekçileri ve ailelerini bir araya getiren yemeğe Başkan Özacar’ın eşi ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.
Özacar , çalışanlarına vermiş oldukları emek ve gayretlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Ali GEZER

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