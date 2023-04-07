Özacar, “Yerel Yönetimler Dersi”ni işlemek üzere 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nun 3’üncü sınıf öğrencilerini Gelibolu Belediyesi Hizmet Birimleri Yerleşkesinde konuk etti.
Öğretmenleri eşliğinde birimleri gezerek bilgi alan ve yeni tesisi yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, ardından Başkan Özacar’a merak ettikleri soruları yönelttiler. Özacar, minik öğrencilerle yakından ilgilendi.Seda LİMAN ZENGİN
75.YIL CUMHURİYET İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ GELİBOLU BELEDİYESİ HİZMET BİRİMLERİNİ GEZDİ
Özacar, “Yerel Yönetimler Dersi”ni işlemek üzere 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nun 3’üncü sınıf öğrencilerini Gelibolu Belediyesi Hizmet Birimleri Yerleşkesinde konuk etti.