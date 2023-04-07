14 Mayıs’ta Türkiye’nin ikinci yüzyılının başlangıcını yönetecek kadroları belirleyeceğimiz yarışta, milletvekilliği için CHP’den aday adaylığı başvurusunda bulunan akademisyen Prof.Dr. Songül Şentürklü Özacar’aziyarette bulundu.
Özacar kensine nezaket ziyareti için teşekkür ediyor, başarılar diledi.Hilal GEZER
CHP Aday Adayı Prof.Dr. Songül Şentürklü’den Özacar’a Ziyaret
14 Mayıs’ta Türkiye’nin ikinci yüzyılının başlangıcını yönetecek kadroları belirleyeceğimiz yarışta, milletvekilliği için CHP’den aday adaylığı başvurusunda bulunan akademisyen Prof.Dr. Songül Şentürklü Özacar’aziyarette bulundu.