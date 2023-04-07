GÜNCEL HABERLER 

CHP Aday Adayı Prof.Dr. Songül Şentürklü’den Özacar’a Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

14 Mayıs’ta Türkiye’nin ikinci yüzyılının başlangıcını yönetecek kadroları belirleyeceğimiz yarışta, milletvekilliği için CHP’den aday adaylığı başvurusunda bulunan akademisyen Prof.Dr. Songül Şentürklü Özacar’aziyarette bulundu.
Özacar kensine nezaket ziyareti için teşekkür ediyor, başarılar diledi.Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Covid-19’a Karşı Yeni Hatırlatma Dozuna Yoğun İlgi

buyukzafer 0

OKULLAR ARASI GENÇ KIZLAR FUTSAL VE GENÇ ERKEKLER FUTBOL MÜSABAKALARI YAPILDI

buyukzafer 0

Beşiktaş’ın Bayrakları Çarşı’ya Asıldı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.