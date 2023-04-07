GELİBOLU 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI BAŞVURULARI BAŞLADI

Çanakkale GSİM ve Gelibolu Kaymakamlığı tarafından organize edilen Gelibolu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası için 27 Nisan 2023 son başvuru tarihli satranç turnuvası yapılacak.

Gelibolu Öğretmenevi’nde yapılacak olan satranç turnuvasının başlangıç tarihinin 28 Nisan 2023 Cuma ve bitiş tarihinin 30 Nisan 2023 Pazar günü.

Satranç turnuvasına 2016-2009 yılları arasında doğan sporcular katılabilir.Başvuru canakkale.tsf.org.tr adresinden yapılabilecek.

Seda LİMAN ZENGİN