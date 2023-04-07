“8 NİSAN ROMANLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 8 Nisan Romanlar Günü dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı: “Ülkemiz tarihiyle, doğasıyla olduğu gibi, kültürel zenginlikleriyle de önemli bir hazineye sahip. Farlılıklarımız, en büyük zenginliğimizdir. 85 milyon olarak birlik ve beraberliğimiz, yarınlarımızı çok daha güçlü kılıyor.

Türkiye’nin çok önemli bir rengi olan Roman kardeşlerimiz için hükümetlerimiz döneminde birçok düzenlemeye imza atıldı. Ayrımcı ve ayrıştırıcı ifadelerin kaldırılması sağlanırken Cumhuriyet tarihinde ilk defa düzenlenen Roman çalıştayı ile vatandaşlarımızın meseleleri devletin en üst düzeyinde tartışma imkanı buldu. Roman vatandaşlarımızın konut sorunlarını çözmek için TOKİ projeleri, istihdama destek olmak amacıyla mesleki beceri projeleri geliştirildi. Önceliğimiz Türkiye’nin topyekun gelişmesi, büyümesi ve zenginleşmesidir. 2021 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge ile 8 Nisan Romanlar Günü olarak ilan edildi. Bugün vesilesiyle, Çanakkale’de yaşayan Roman kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm Roman kardeşlerimizin 8 Nisan Romanlar Günü’nü tebrik ediyor, esenlikler diliyoruz. Haber Merkezi