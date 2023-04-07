Son Gün 10 Nisan..!

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı için son başvuru 3 gün sonra tamamlanıyor.Kale Grubu tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ödül başvurusu için son 3 gün!

Sen de 10 Nisan’a kadar başvurunu yapabilir, bu ekosistemin bir parçası olabilirsin” ifadeleri yer aldı. Haber Merkezi