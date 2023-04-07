Gelibolu Belediyesi’nde 12 Sözleşmeli Memur Asil Memurluğa Geçti

Gelibolu Belediyesi’ne sözleşmeli memurluktan asil memurluğa atanarak asaleti tasdik olan 12 personel dün yemin ederek meslek hayatlarında yeni bir başlangıca adım attılar.

Özacar ; “Farklı birimlerimizde görev yapan ve ataması yapılan yeni memurlarımıza özverili çalışmalarının devamı doğrultusunda ‘hayırlı olsun’ dileklerimi paylaşıyorum.”ifadelerine yer verdi.

Yemin töreni programına Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile birlikte Başkan Yardımcıları Selçuk Bartan ve Zafer Mete, İnsan Kaymakları ve Eğitim Müdür vekili Özgür Yaşar katıldı.

Seda LİMAN ZENGİN