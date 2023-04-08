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Özacar’dan Asırlık Çınar Habibe Tunç’a Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar ilçemizin çınarlarından Tayfur Köyü’nde yaşayan Habibe Tunç’u (103) ziyaret ederek, yaşamını kolaylaştırmak adına tekerlekli sandalye hediye etti.
Özacar kendisine sağlıklı ve huzurlu günler dileyerek, Ramazan ayını ve yaklaşan bayramını kutladı.
ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
Özacar geçtiğimiz akşamki iftar buluşmasında rahatsızlıkları nedeniyle kendileriyle birlikte olamayan şehit aileleri Muhterem Akbal ve Ayşe Mercan’ı evlerinde ziyaret etti.
Özacar; “Muhterem amcamızın eşine ve Ayşe teyzemize acil şifalar, sağlıklı günler diliyorum.”ifadelerine yer verdi.
Seda LİMAN ZENGİN

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