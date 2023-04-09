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Sıcaklıklar Artıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde önümüzdeki hafta sıcaklıklar yükselişe geçecek. Hafta ortasından itibaren gündüz ilçemizde sıcaklıkların 17 derece dolaylarında olması bekleniyor.İlçemiz için paylaşılan hava tahmin raporlarında bir yağmur bir güneş görülüyor. Çok sık hava değişkenliği yaşanırken, Nisan yağmurları da henüz ilçemize oh dedirtmedi. Öte yandan meteorolojik verilere göre önümüzdeki hafta hafta ortasından itibaren sıcaklıklar yükselişe geçecek. 17 derece dolaylarında olması beklenen gündüz sıcaklığı, akşam ise 12-15 derecelere çıkacak. Caner AKŞİT 

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