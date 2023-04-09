Gelibolu Belediyesi,Kent Konseyi ve Gelibolu Afet Platformu tarafından düzenlenen,MAG-DER(Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Fitnal Ünal koordinatörlüğünde verilen 1.grup uygulamalı saha eğitimi başarıyla tamamlandı.
Eğitimde afetlerde alınabilecek ilk yardım önlemleri , afet sırası ve sonrası yapılabilecek hayat kurtarıcı bilgiler paylaşıldı.
Aynı zamanda ikinci eğitimler için müracaatların alınmaya başlandığının bilgisi verildi.
Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU BELEDİYESİ KENT KONSEYİ VE GELİBOLU AFET PLATFORMU SAHA EĞİTİMİ VERDİ
Gelibolu Belediyesi,Kent Konseyi ve Gelibolu Afet Platformu tarafından düzenlenen,MAG-DER(Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Fitnal Ünal koordinatörlüğünde verilen 1.grup uygulamalı saha eğitimi başarıyla tamamlandı.