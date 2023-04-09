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GELİBOLU BELEDİYESİ KENT KONSEYİ VE GELİBOLU AFET PLATFORMU SAHA EĞİTİMİ VERDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi,Kent Konseyi ve Gelibolu Afet Platformu tarafından düzenlenen,MAG-DER(Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Fitnal Ünal koordinatörlüğünde verilen 1.grup uygulamalı saha eğitimi başarıyla tamamlandı.
Eğitimde afetlerde alınabilecek ilk yardım önlemleri , afet sırası ve sonrası yapılabilecek hayat kurtarıcı bilgiler paylaşıldı.
Aynı zamanda ikinci eğitimler için müracaatların alınmaya başlandığının bilgisi verildi.
Seda LİMAN ZENGİN

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