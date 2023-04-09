GELİBOLU BELEDİYESİ KENT KONSEYİ VE GELİBOLU AFET PLATFORMU SAHA EĞİTİMİ VERDİ

Gelibolu Belediyesi,Kent Konseyi ve Gelibolu Afet Platformu tarafından düzenlenen,MAG-DER(Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Fitnal Ünal koordinatörlüğünde verilen 1.grup uygulamalı saha eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitimde afetlerde alınabilecek ilk yardım önlemleri , afet sırası ve sonrası yapılabilecek hayat kurtarıcı bilgiler paylaşıldı.

Aynı zamanda ikinci eğitimler için müracaatların alınmaya başlandığının bilgisi verildi.

Seda LİMAN ZENGİN



