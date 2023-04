Turan; “Sizler de hakkınızı helal ediniz”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, seçim süreci ile ilgili paylaşımda bulundu. Turan, Milletvekili Adayı olmazken, kararı ile ilgili değerlendirme yaparken, “Türkiye’nin daha da büyümesi, tarihi hedeflerine ulaşması için, Çanakkale’mizin daha da kalkınması ve güçlenmesi için omuz vermeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Değerli hemşehrilerimiz;

Hamdolsun, Lapsekili Demirci Sadettin’in oğlu olarak, milletimizin ve hemşehrilerimizin teveccühüyle 12,5 yıl milletvekilliği, Partimizin aralıksız en uzun 7,5 yıl grup başkanvekilliği görevinde bulunarak milletimizin, hemşehrilerimizin ve şehrimizin hizmetinde olduk.

“Her ilin vekili olmak kıymetlidir; ama Çanakkale’nin vekili olmak bambaşkadır” dedik.

Tüm gücümüzle Ankara’da Meclis ve Parti çalışmalarımızın yoğunluğuna, ağırlığına rağmen, her fırsatta şehrimizde olmaya çalıştık.

Çanakkale’mizde duanızla en büyük yatırımlara şahitlik ettik. Çanakkale’miz; Köprüsünden tünellere ve yollara, OSB’lerden doğal gaza, okullardan hastanelere kadar son dönemin en büyük gelişim sürecini yaşadı.

Partimizin takdiri olan üç dönem kuralı nedeniyle milletvekilliğini bırakıyoruz. Yeni Milletvekili Adaylarımız Ayhan Gider’e, Jülide İskenderoğlu’na, Nazım Hikmet Keskiner’e ve Halil Zahit Mert’e muvaffakiyetler diliyoruz. Adaylarımızın başarıları için var gücümüzle çalışacağız.

Hemşehrilerimize hizmet konusunda asla parti ayrımı gözetmedik. Her türlü projeye ve talebe omuz vermeye gayret ettik.

Yeri geldiğinde çocuklarımızı, ailemizi ihmal edip tek derdimiz Çanakkale diyerek varımızı yoğumuzu, tüm zamanımızı ortaya koyarken tabii ki üzüldüğümüz zamanlar oldu.

Şahsi hırslarından dolayı bize hak etmediğimiz ithamlarda bulunan siyasetçilere de sivil toplum kuruluşu temsilcilerine de onca yatırımlara ve gayretlere rağmen hiçbir olumlu haberimizi yapmayan, sürekli iftira atan gazetecilerimize de her adımımıza ön yargıyla yaklaşıp dedikodumuzu yapanlara da Partimizde beraber yol yürüdüğümüz halde, istedikleri, şahsi talepleri olmayınca bizi yarı yolda bırakanlara da hakkımızı helal ediyoruz. Allah büyük!

Son söz kadirşinas hemşehrilerimize; Çanakkale’nin bir evladı olarak bugüne kadar şahsıma gösterdiğiniz sevgi ve teveccüh için sizlere müteşekkirim, minnettarım. Sizler de hakkınızı helal ediniz.

Türkiye’nin daha da büyümesi, tarihi hedeflerine ulaşması için, Çanakkale’mizin daha da kalkınması ve güçlenmesi için omuz vermeye devam edeceğiz.

Saygı ve muhabbet ile…” ifadelerini kullandı.

