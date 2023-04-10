AK Parti Çanakkale milletvekili aday listesi yayımlandı. Tanınmış isimlerin de yer aldığı listede, ilk kez adaylık listesinde bulunan milletvekili adayları da bulunuyor. Peki, AK Parti Çanakkale milletvekili adayları kimler? İşte, AK Parti Çanakkale aday listesi 2023

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE 1 AYHAN GİDER

ÇANAKKALE 2 JÜLİDE İSKENDEROĞLU

ÇANAKKALE 3 NAZIM HİKMET KESKİNER

ÇANAKKALE 4 HALİL ZAHİT MERT Haber:Seda LİMAN ZENGİN