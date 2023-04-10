İYİ Parti il il kendilerini temsil etmeye hazırlanan milletvekilleri aday listesini duyurdu. Meral Akşener Başkanlığındaki İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmama kararı aldı. Aday çıkarılan iller arasında Çanakkale yer alıyor. Çanakkale’de ikamet eden vatandaşlar ise 14 Mayıs, 28. dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde İYİ Parti Çanakkale milletvekili adaylarını araştırıyor. Çanakkale İYİ Parti milletvekili aday listesi YSK’ya teslim edildi. Peki İYİ Parti Çanakkale milletvekili adayları kimler?

İYİ Parti Çanakkale milletvekili aday listesi belli oldu. Çanakkale’de yaşayan vatandaşlar ise listede hangi isimlerin olduğuna odaklandı. İYİ Parti’de bazı illerde sürpriz kararlar gelirken özellikle büyük illerde beklenen kişiler aday gösterildi. 28. dönem milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek. Milletvekili adaylarının isimleri ise oy pusulalarının üzerinde yer alacak. Çanakkale’de İYİ Parti toplam 4 milletvekili adayı çıkardı. İşte, 2023 İYİ Parti Çanakkale milletvekili adayları

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Aday Listesi

1- RIDVAN UZ

2-CENGİZ YALÇIN

3-ZİŞAN ÖZAYDIN

4-MEVLÜT İNANÇ Haber: Caner AKŞİT