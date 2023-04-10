MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Çanakkale Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Çanakkale Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Çanakkale Milletvekili Adaylarında kimler var?MHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Çanakkale Milletvekili Aday listesi;

1 SITKI KEÇECİ

2 NAHİT ÖZKAN

3 HASAN BABADAĞLI

4 FATİH ŞAHİN