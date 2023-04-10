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Ak Parti İlçe Teşkilatı’ndan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ziyarette bulunup, emniyet güçlerinin gününü kutladı.Sürücü; “Ülkemizdeki huzur ve güvenliğin teminatı, her koşulda özveriyle görevinin başında olan Polis Teşkilatımızın, 178. kuruluş yıl dönümünü münasebetiyle İlçemiz Emniyet Müdürü Ahmet Karaca’yı ziyaret ederek nezdinde tüm teşkilatımızın gününü kutladık.
Kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi. Seda LİMAN ZENGİN

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