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Cezaevinde ölü bulundu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Karainebeyli Köyü’nde vahşi bir saldırı gerçekleşmişti. Fen Bilimleri Dershaneleri Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şeref Eker’i kasten öldürme suçundan Ufuk Akçekaya yargılanmış ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Gazete Duvar’da yer alan habere göre Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya, cezaevinde ölü bulundu.
İntihar ettiği belirtilen Akçekaya, iki hafta önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Caner AKŞİT 

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