5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonunlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.Millî Eğitim Bakanlığınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.

24-30 Mart 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek 5 bin sözleşmeli personele ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımız ve ülkemize hayırlı olsun.” dedi. Haber Merkezi