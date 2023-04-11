Belediye Başkanı Mustafa Özacar, SMA Tip 1 hastası Merve Tekin’in tedavisi için devam eden kampanya çalışmaları kapsamında düzenlenen iftar yemeği programına katıldı.

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MERVE Yaz 2809’a gönder (Tüm operatörlerden 1 SMS 20 TL)ZİRAAT BANKASI- TR36 0001 0025 0752 6944 5550 07 Alıcı Ferdi TEKİN/ Açıklama: Merve Haber: Caner AKŞİT