Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Başladı

İlkokulların katılımıyla dün oynanan 1. sınıflar ile çembere işbirliği oyunu, 2. sınıflar ile çift ayak atlama oyunu, 3. sınıflar ile el değidirerek bayrak koşusu ve 4. sınıflar ile de halat çekme oyunlarında öğrenciler çok eğlendiler.

Geçmiş oyun kültürü ile ilgili farkındalık oluşturmak ve çocukların bu oyunları günlük yaşamda da kullanmalarını amaçlayan şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlenceli anlar yaşattıldı.

Mutlu Çocuklar, Mutlu Toplum ilkesi ile şenlikler bugün de devam edecek.Seda LİMAN ZENGİN