POLİS HAFTASINI KUTLADILAR

Polis Haftası ve Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Millet İttifakı İlçe Başkanları, CHP Kadın kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Gençlik kolu Başkanı ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Emmiyet Müdürü Ahmet Karaca ve emniyet mensuplarının günlerini kutladılar.

Caner AKŞİT