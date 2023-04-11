Gelibolu’da yıllar sonra 1 Mayıs’a çağrı

Gelibolu Emek Dayanışması Platformu, yurttaşları bu yıl 1 Mayıs’ta Gelibolu’da bir araya gelmeye çağırdı. Yaklaşık bir yıl önce Gelibolu’da faaliyet yürüten demokratik kitle örgütlerinin ortak çalışma ve eylem yürütmesini amaçlayan bir yapıyla kurulan Platform “Söyleyecek sözümüz için Gelibolu Emek Dayanışma Platformu olarak ayrım gözetmeyen herkes ile bir araya gelerek 1 Mayısları kutlayalım diyoruz” dedi.Gelibolu Emek Dayanışması Platformu, yurttaşlara yıllar sonra 1 Mayıs’ta ilçemizde bir araya gelmek için çağrı yaptı.

Yaklaşık bir yıl önce kitle örgütlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve altını çizen platform yurttaşları ilçemizde yıllar sonra 1 Mayıs için bir araya gelmeye çağırdı.

Platform, emek ve demokrasi alanında güç kazanmak için bireysel katılıma da açık olduğunu dile getirerek “Siyasi seçim süreci, ihmal, tedbirsizlik ve ranta dayalı yapılaşma ile siyasi ihmallerin sonucunsa yaşadığımız deprem felaketi ve bunun yoğun acısı, kadın cinayetleri, kadına yönelik artan şiddet, 6284 sayılı yasanın bertaraf edilmesine yönelik yapılan gerici açıklamalar, denizlerde tedbirsizlik sonucu sanayi artıkları oluşan müsilaj, pandemi de tedbirsizlik ve kötü yönetim sonucu yaşadığımız kayıplar, ekolojik yıkımlar, ilimizde Kazdağları, termik santraller, orman kıyımları, Saros Körfezi gemi ikmal merkezi yapımı, 10 Ekim ve daha nice patlatılan bombalarla kaybettiğimiz insanlarımız, göçmen politikaları, iş cinayetleri, atanamayan insanlar, umutları çalınan gençler ve söyleyecek sözümüz olduğu için Gelibolu emek dayanışma platformu olarak etnik köken, dil, din, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi ve felsefi görüş, engellilik gibi nedenlerle ayrım gözetmeyen herkes ile bir araya gelerek 1 Mayısları kutlayalım diyoruz. Bunun için hepinizi yıllar sonra Gelibolu’da 1 Mayısı kutlamaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Hilal GEZER