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Ak Parti İlçe Teşkilatı Salı Pazarı Esnafını Ziyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Salı Pazarı Esnafını ziyaret etti.
AK Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü; “Bu yağmurlu günde tezgahını bırakmayan pazar esnafımıza hayırlı işler bereketli kazançlar diledik.”ifadelerine yer vererek esnafın sorunlarını, sıkıntılarını dinledi. Ali GEZER

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