MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Polis Teşkilatı’nın 178. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla polis merkezleri ve uygulama noktalarını ziyaret ederek görevli polislerin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutladılar.

MHP İlçe Başkanı Büyükzöngür; ‘’Kamu düzeni, huzur ve güvenlik açısından polis teşkilatlarımız, gösterdikleri azim ve kararlılık dolayısıyla milletimizin gururudur’’ dedi.

Özellikle suç ve suçlulara karşı gösterilen mücadelede Türk polisinin çok önemli bir rolü olduğunu ifade eden Büyükzöngür ; ‘’Polisimiz, asayişi bozmak isteyenler için kamu gücü ve masumlar için de bir güvence olmuştur. Özellikle pandemi döneminde çaresizlere ve yaşlılarımıza uzanan el olan polislerimiz, milletimizin gönlündeki yerini perçinlemiştir. Halkla kurduğu sağlam ilişkilerle polisimiz, suçluları yakalamada ortaya koyulan başarıdan ziyade suçu önleme konusunda da üstün bir başarıya imza atmaktadır. Milletimizin birliğini kollamak gayretiyle yürütülen çalışmaların merkezinde polisimiz vardır. Bundan dolayı emniyet teşkilatımızın bütün mensupları, hepimizin iftihar kaynakları arasında yerini almıştır. Bilgi, birikim ve tecrübelerini milletimizin huzur ve mutluluğu için kullanan tüm polis teşkilatı mensuplarının 10 Nisan Polis Haftalarını kutluyor, sağlıklı ve başarılarla dolu bir ömür diliyoruz’’ diye söylediler. Seda LİMAN ZENGİN