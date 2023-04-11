Özacar havaalanında karşıladıkları Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımı ile Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda Millet Buluşması’na katıldı.
Özacar; “İktidar yürüyüşümüz yağan yağmura rağmen büyük bir coşkuyla başladı.”dedi.
Seda LİMAN ZENGİN
ÖZACAR MİLLET BULUŞMASINA KATILDI
Özacar havaalanında karşıladıkları Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımı ile Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda Millet Buluşması’na katıldı.