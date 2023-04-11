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ÖZACAR MİLLET BULUŞMASINA KATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar havaalanında karşıladıkları Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımı ile Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda Millet Buluşması’na katıldı.
Özacar; “İktidar yürüyüşümüz yağan yağmura rağmen büyük bir coşkuyla başladı.”dedi.
Seda LİMAN ZENGİN

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