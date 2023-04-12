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ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde seyir halindeyken iddiaya göre kalp krizi geçiren 34 JA 3084 plakalı ticari araç sürücüsü Celalettin Aslan (63) hayatını kaybetti.
Kaza saat 14.00 sıralarında ilçemiz Yazıcızade Mahallesi’ndeki Karayolları Kavşağı üzerinde meydana geldi. 34 JA 3084 plakalı ticari araç ile seyir halinde olan sürücü Celalettin Aslan iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan ticari araç kavşak üzerindeki duvara çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Celalettin Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Caner AKŞİT

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