GÜNCEL HABERLER 

Özacar Kılıçdaroğlu’na Çanakkale Şehitliği’nde Eşlik Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Başkan Özacar CHP Genel Başkanı ve Milletİttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet’in önsözünün yazıldığı Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlik ziyareti programına eşlik etti.
13.Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Şehitler Abidesi ziyareti öncesinde Alçıtepe Köyünde muhtarlar buluşmasını gerçekleştirdi.
Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ BAŞTÜRK’TEN HASTANE ZİYARETİ

buyukzafer 0

MİNİK KUŞ LAKAPLI RAMAZAN KAPLAN İNTİHAR ETTİ!

buyukzafer 0

OKULLARDA LÖSEV ETKİNLİKLERİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.