Başkan Özacar CHP Genel Başkanı ve Milletİttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet’in önsözünün yazıldığı Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlik ziyareti programına eşlik etti.
13.Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Şehitler Abidesi ziyareti öncesinde Alçıtepe Köyünde muhtarlar buluşmasını gerçekleştirdi.
Seda LİMAN ZENGİN
Özacar Kılıçdaroğlu’na Çanakkale Şehitliği’nde Eşlik Etti
Başkan Özacar CHP Genel Başkanı ve Milletİttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet’in önsözünün yazıldığı Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlik ziyareti programına eşlik etti.